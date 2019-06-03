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Hatay'da askeri araç devrildi: 19 yaralı

Tedavi altına alınan askerlerin durumunun iyi olduğu belirtildi

Hatay'da askeri araç devrildi: 19 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 19 asker hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karbeyaz Mahallesi sınır bölgesi içerisinde nöbet değişimi için göreve çıkan askeri araç şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 19 asker olay yerine çağrılan ambulanslarla Antakya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #hatay
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