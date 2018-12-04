banner999
Yol kenarına bırakıldı
Yol kenarına bırakıldı
5. tur maçlarının hakemleri açıklandı
5. tur maçlarının hakemleri açıklandı
Ankara'da doğalgaz patlaması
Ankara'da doğalgaz patlaması
Otogaz fiyatlarına indirim geldi
Otogaz fiyatlarına indirim geldi

Hatay'da bir haftalık bebek yol kenarına bırakıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir haftalık erkek bebek yol kenarına bırakıldı.

Hatay'da bir haftalık bebek yol kenarına bırakıldı

Kırıkhan-Kumlu kara yolu kenarında battaniyeye sarılı vaziyette bebek bırakıldığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından Kırıkhan Devlet Hastanesine götürülen erkek bebeğin, henüz bir haftalık olduğu belirlendi. 

Doktor kontrolünün ardından hemşireler tarafından kıyafetleri değiştirilen bebeğe mama verildi.

Hastanedeki sağlık çalışanları tarafından yoğun ilgi gören bebeğe Uğur adı konulurken, bebeğin Hatay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edeceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #hatay #Kırıkhan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.