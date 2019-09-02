Hatay'ın Yayladağı ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Tutlubahçe Mahallesi Yayladağı İmam Hatip Lisesi karşısındaki evin bir odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde kimsenin olmaması nedeniyle içeriye giremedi.



Hemen yanındaki evin çatısına çıkıp müdahale eden ekipler, yangını çevre binalara sıçramadan söndürdü.



Olay sonrası evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

