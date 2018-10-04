Hatay Deniz Otobüsü projesi iki belediye arasında tartışma konusu oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi, İskenderun'daki iskelenin kullanılmasını isterken, İskenderun Belediyesi bu talebe karşı çıkıyor. Neden mi? Ayrıntıları haberimizde...

Hatay Deniz Otobüsü projesi çıkmazda. Çünkü deniz otobüsü hattını taşıyacak iskele için hala yer bulunamadı, iki belediye karşı karşıya geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun Belediyesi proje üzerinde anlaşma sağlayamadı.



Büyükşehir Belediyesi, proje için İskenderun merkezde bulunan iskelenin kullanılmasını istiyor. Ancak İskenderun Belediyesi bu talebe sıcak bakmıyor.



İskenderun Belediyesi'ne göre kısa adı HADO olan proje ile bu iskele halka kapatılacak.



İşte tüm bu tartışmaların ele alındığı bir toplantı düzenlendi, taraflar masaya oturdu.



İskenderun Sanayi ve Ticaret Odasında gerçekleştirilen toplantı da Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof.Dr. Mehmet Maden ve İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil konuşmacıydı.



Toplantıya ayrıca siyasi parti yöneticileri, meslek oda başkanları, demokratik kitle örgüt yöneticileri ve muhtarlar katıldı.



HADO'YA karşı olmadıklarını söyleyen Dingil, projenin ayrıntılarını görmek istediğini vurguladı. İskenderun Belediye Başkanı, gerekirse referandum yapılabileceğini söyledi.



Mehmet Maden ise projenin bölge ekonomisine katkı sunacağını belirtti. Ekonomik dalgalamaya dikkat çeken Maden, tartışma sürdükçe projenin maliyetinin arttığını belirtti.



Maden, Büyükşehir Belediyesi'nin de çözüm istediğini söyledi.



HABER-KAMERA: HÜSEYİN GÜLER

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