İskenderun Teknik Üniversitesi merkez kampüsüne, hayırsever iş adamı Atakaş'ın katkılarıyla son teknoloji cihazları bünyesinde barındıran modern laboratuvar kuruldu

Hataylı hayırsever iş adamı Recep Atakaş'ın katkılarıyla, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) merkez kampüsüne son teknoloji cihazları bünyesinde barındıran laboratuvar kuruldu.



İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, üniversitenin merkez kampüsündeki Metalografi Laboratuarı'nın açılışında, katkı ve desteklerinden dolayı hayırsever iş adamı Recep Atakaş'a teşekkür etti.



Bilim insanları yetiştirdiklerini belirten Dereli, "Açılışını yaptığımız laboratuvar, geleceğin bilim insanlarının yetişmesinde önemli rol oynayacak. Bilim için önemli bir adım atıldı." şeklinde konuştu.



İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk de İSTE'nin bölge için büyük önem taşıdığını dile getirerek, "İskenderun Teknik Üniversitesi bizim gururumuzdur, İnşallah üniversitemizi uluslararası arenada da göreceğiz." dedi.



Daha sonra söz alan Atakaş ise bilime yatırım yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi.



Açılışa, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Deniz Üs Komutanı Albay Aykar Tekin, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ile akademisyenler katıldı.