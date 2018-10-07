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Hatay'da jandarmadan havadan trafik denetimi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde helikopter ve drone destekli trafik denetlemesi yapıldı.

Hatay'da jandarmadan havadan trafik denetimi

Jandarma birimlerinin, trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları sürerken, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yılmaz Kırgel ve Jandarma Trafik Şube Müdürü Başçavuş Mustafa Üstüner ve beraberindeki görevliler de helikopterle bazı ilçelerde havadan denetim gerçekleştirdi. 

Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. 

Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri de hem helikopterdeki ekipler tarafından hem de drone yardımıyla kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygularken, kuralları hatırlatan broşür dağıtıp, şeker ikramında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı kapsamında trafik denetimlerinde etkinliği arttırmak ve ihlallerin önlenmesi amacıyla, helikopter ve drone destekli denetimlerin yapıldığını belirterek, trafik kazalarını en aza indirerek can ve mal kayıplarını asgari düzeyde tutmak maksadıyla denetimlerin teknolojik araç ve gereç desteğiyle süreceğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #hatay #jandarma #drone
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