Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Soğukoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere 1 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ile çok sayıda söndürme işçisiyle müdahale edildi.



Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alınan yangında bir hektarlık alan zarar gördü.



Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, bahçe temizliği amacıyla toplanan otların yakılması sonucu oluşan alevlerin ormanlık alana sıçradığını belirterek, yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını kaydetti.