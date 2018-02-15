Reyhanlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Zahime Söyler yönetimindeki 31 AIH 61 plakalı otomobil, Reyhanlı-Cilvegözü yolu Hac Konaklama Tesisi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazada, sürücü Söyler ile araçtaki Hatay İl Sağlık Müdürlüğünde paramedik olarak görev yapan Büşra Boyacı (22) yaralandı.



Hatay Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Boyacı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.