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Hatay'da sel sularına kapılan 6 göçmen hayatını kaybetti

Hatay'ın Suriye sınırında, Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken sel sularına kapılan 6 göçmen hayatını kaybetti.

Hatay'da sel sularına kapılan 6 göçmen hayatını kaybetti

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken sele kapılan 6 göçmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Kızılçat Mahallesi yakınlarında bir grup Suriyeli, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken sel sularına kapıldı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Suriyeli olduğu belirlenen 6 kişinin cansız bedenine ulaştı. 

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

 


Kaynak: AA
Etiketler; #hatay #suriye
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