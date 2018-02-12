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Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonu

Operasyonda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve bunlara ait fişek ele geçirildi

Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve bunlara ait fişek ele geçirildiği bildirildi.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada, Arsuz'da silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 6 tabanca mermisi, 150 av tüfeği fişeği ve 100 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A. hakkında, 9 bin 332 lira idari para cezası uygulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #kaçakçılık #hatay
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