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Hatay'da 'silahlı grup' iddiası polisi alarma geçirdi

Hatay'dan son dakika haberi.... Hatay İskenderun'da bir vatandaşın "Ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan bir grup mahallede geziyor" ihbarı üzerine polis alarma geçti.

Hatay'da 'silahlı grup' iddiası polisi alarma geçirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan bir grubun görüldüğü iddiası, polisi alarma geçirdi.

Olay, akşam saatlerinde Bekbele Mahallesi'nde meydana geldi.

Ellerinde uzun namlulu grubun mahallede yürüdüğünü gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi.

Mahalleye Özel Harekat timleri sevk edilirken, olası terör saldırısına karşı güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ve bölgede araştırmanın sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hatay
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