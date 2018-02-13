Tillerson'dan Afrin açıklaması
Tillerson'dan Afrin açıklaması
Yıldırım, Çipras ile telefonla görüştü
Yıldırım, Çipras ile telefonla görüştü
Polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı
Polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Hatay'da trafik kazası: 3 ölü, 10 yaralı

Kırıkhan ilçesinde, park halindeki askeri tıra çarpan minibüste 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Hatay'da trafik kazası: 3 ölü, 10 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Yalangoz Mahallesi yolunda seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 DT 289 minibüs, park halindeki askeri tıra çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Kırıkhan #hatay
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.