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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

 Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilogram toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Antakya ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, teknik ve fiziki takibe alınan Suriye uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin iki otomobilinde yapılan aramada 30 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu operasyonu #hatay
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