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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

2 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda, aralarında FETÖ soruşturmasında açığa alınan polis memurunun da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Antakya-Reyhanlı karayolu Narlıca Mahallesi'nde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobilde arama yaptı.

Aramada 2 kilogram "takoz" esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili aralarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenilen polis memuru H.G. (34) ile M.K. (36), E.B. (37), D.C. (40) ve M.C. (31) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu operasyonu #tutuklama #hatay
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