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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu etkisi olan 49 bin 730 hap ile 144 gram takoz esrar ele geçirildi.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu etkisi olan 49 bin 730 hap ile 144 gram takoz esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin fiziki ve teknik takibi sonucunda ilçe merkezinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Araçta narkotik dedektör köpeği "Akrep"in de katıldığı aramada 49 bin 730 hap ve 144 gram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #tramazol #operasyon #hatay #hap
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