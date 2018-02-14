Kırıkhan ilçesinde, park halindeki askeri tıra çarpan minibüste 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, narenciye paketlemede görev yapan tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Anşen yönetimindeki 46 DT 289 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Yalangoz Mahallesi'nde park halindeki askeri tıra çarptı.



Kazada Anşen ile yolculardan Osman Anşen ve Emin İdem olay yerinde, Selvi Balakan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Yaralılar Saadet Tuba Kesmeci, İlknur Ulaş, Hüseyin Anşen, Hasan Çağlar, Hacer Durmaz, Fidan Özkan, Hacer Durmaz, Selda Anşen, Kübra Nur Ariz ve Meryem Çağlar, ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.



Çarpmanın etkisiyle büyük hasar oluşan minibüs, vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Minibüsün çarptığı askeri tırın üzerinde zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) olduğu görüldü.



Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran da olay yerindeki incelemelerin ardından hastanelere giderek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.