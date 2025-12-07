Hatay esnafı 14 yıldır çözülemeyen sorun için toplandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi esnafı, yıllardır çözülemeyen yer sorunu ve Şubat ayında yapılacak oda seçimi öncesinde bir kez daha bir araya geldi. Bulundukları yerin yerleşim alanı içinde kalması nedeniyle 2011 yılında taşınma kararı alınmış, ancak uygun bölgenin belirlenememesi nedeniyle süreç tamamlanamamıştı.

Esnafın daha önce Belen ilçesinden aldığı yerin de yerleşim bölgesi ilan edilmesi üzerine yeni bir yer arayışı sürüyor. Sanayi esnafı, taşınma sürecinin netleşmesi ve gerekli adımların hızlandırılması için hükümete ve ilgili belediyelere destek çağrısında bulunuyor.

İskenderun Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın Şubat ayında seçime gireceği belirtilirken, oda yönetiminin yer sorununa ilişkin görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

Toplantıda bir araya gelen esnaf, taşınma sürecinin bir an önce başlatılmasını istedi. Esnafın kredi sorununun da çözüm bekleyen başlıklar arasında olduğu vurgulandı.