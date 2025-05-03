Hatay esnafı haykırdı! "Altyapı sorunları çözülsün"

Hataylı esnaf 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Ancak eski düzeni oturtmak kolay değil. Depremden önce merkezde olan Kırıkhan Çarşı esnafı 6 kilometre uzaklığa Mimar Sinan Mahallesi bölgesine taşındı. Sorunlar bitmedi.

Özellikle altyapı sorunları mağduriyet yaratıyor. Çarşı Esnafı Derneği Başkanı Turan İnci, eksiklerin giderilmesini istiyor. İşler eskisi gibi değil, merkeze uzak olmaları kazançlarını düşürdü. Şimdilik işler durgun.