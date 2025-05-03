Hatay esnafı haykırdı! "Altyapı sorunları çözülsün"

6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti ancak Hatay esnafı halen toparlanamadı. Kırıkhan Çarşı esnafı yeni yerlerine taşındı ancak altyapı sorunları onları mağdur ediyor. Merkeze uzak olmaları da hasılatı düşürdü.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Hatay esnafı haykırdı! "Altyapı sorunları çözülsün"
Hatay esnafı haykırdı! "Altyapı sorunları çözülsün"
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Hataylı esnaf 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Ancak eski düzeni oturtmak kolay değil. Depremden önce merkezde olan Kırıkhan Çarşı esnafı 6 kilometre uzaklığa Mimar Sinan Mahallesi bölgesine taşındı. Sorunlar bitmedi.

Özellikle altyapı sorunları mağduriyet yaratıyor. Çarşı Esnafı Derneği Başkanı Turan İnci, eksiklerin giderilmesini istiyor. İşler eskisi gibi değil, merkeze uzak olmaları kazançlarını düşürdü. Şimdilik işler durgun.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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