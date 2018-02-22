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Hatay'ın Fidanlı mahallesinde yılda 12 milyon fidan yetiştiriliyor

Hem kaliteli hem sertifikalı. Türkiye'nin hatta birçok ülkenin fidanları bu mahalleden karşılanıyor. Hatay'ın Fidanlı mahallesinde yılda 12 milyon fidan yetiştiriliyor. Ayrıca mahalle birçok kişiye de iş olanağı sağlıyor.

Hatay'ın Fidanlı mahallesinde yılda 12 milyon fidan yetiştiriliyor

Yılda 12 Milyon fidan yetiştiriliyor, Türkiye'nin fidan ihtiyacının yüzde 80'i buradan karşılanıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Fidanlı Mahallesi sakinlerinin tamamı fidancılık işiyle uğraşıyor.

Buradan Türkiye'nin hemen hemen her iline fidan gönderilmesinin yanı sıra yurtdışına da ihracat yapılıyor.

Mahallede fidanların çekirdekten dikim haline gelinceye kadarki süreci de burada yapılıyor. 

Fidanlı Mahallesi kentteki birçok kişiye iş imkanı sağlıyor.

Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı gelecekte bölgenin tüm fidan taleplerini rahatlıkla karşılayabileceklerini söylüyor. 




ulusal.com.tr

Etiketler; #hatay
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