Hataylıların dört gözle beklediği festival başladı. Sokaklar tam 30 ton narenciye ile süslendi.
"Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali"nin bul yıl 4.'sü düzenlendi.
5 gün sürecek olan Festival, yürüyüşle başladı.
Yürüyüş sonrası alanda bir konuşma yapan CHP Hatay milletvekili Mevlüt Dudu, 2 değere dikkat çekti.
Hatay'da turunçgil üretimi giderek artıyor.
Açılış konuşmalarından sonra Naneciye üretiminde derece alan üreticilere ödülleri verildi.
ulusal.com.tr
Hatay'ın gözdesi narenciye görücüye çıktı. Bu yıl 4. 'sü düzenlenen festival kapsamında sokaklar, 30 ton narenciye ile süslendi.
Hataylıların dört gözle beklediği festival başladı. Sokaklar tam 30 ton narenciye ile süslendi.
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