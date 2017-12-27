Hatay'ın binlerce yıllık geçmişine uzanan tepsi kebabı hem lezzeti hem görüntüsüyle ilgi çekiyor. Kenti ziyaret edenler tepsi kebabı yemeden şehirden ayrılmıyor.

Türkiye'nin Ortadoğu'ya, Ortadoğu'nun da Akdeniz'den dünyaya açılan kapısı Hatay. Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere ev sahipliği yapmış, yeşilin ve mavinin eşsiz kenti.



Hatay UNESCO tarafından dünyanın 26'ncı Gastronomi Şehri şeçildi. Kente gelen ziyaretçiler, yörenin eşsiz lezzetlerini tatmadan dönmüyor. O lezzetlerden biri de "Tepsi Kebabı".



Lezzetinin sırrı kullanılan malzemelerin yüzde yüz doğal ve yerli olmasından geçiyor.



Kebabın hazırlanması 15 dakika sürüyor. Önce sarımsak, maydanoz, kırmızı biber ince ince doğranıyor. Sonra baharat eklenip iyice yoğuruluyor.



Ardından tepsinin üzerine kıyma 1 parmak kalınlığında yayılıyor. Üzerine salça, ılık su ve yağ da eklenip fırına sürülüyor. Odun fırınında 25 dakika arasında pişirilen Tepsi kebabı ardından servis ediliyor.



Yarım kilo etten yapılan tepsi kabanın maliyeti ise 30 lira ve üç kişi rahatlıkla karnını doyurabilir.







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