Afrin'de köşeye sıkışan teröristler son çare olarak sivillere saldırıyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Afrin'den 5 kez roket atıldı. Atılan roketlerden biri 17 yaşındaki genç kızın ölümüne neden oldu. TSK, Suriye sınırındaki obüslerle roketlere misliyle karşılık verdi.

Türk askerinin ateş altına aldığı Afrin'den Hatay'a PKK'lılar roket attı. Gün içinde roket sayısı 5 oldu.



Sabah saatlerinde 2 roket atıldı, biri boş araziye düştü. Diğeri 3 katlı eve isabet etti.



O sırada uykuda olan 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar, yaşamını yitirdi.



Öğle saatlerine doğru 3 roket daha ilçeye düştü. Can kaybı yaşanmadı, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.



Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, ilçeye bugüne kadar 30 roketin atıldığını söyledi.







Türk Silahlı Kuvvetleri, atılan roketlere Suriye sınırındaki obüslerle anında karşılık verdi. Hedefler vuruldu, tepelerden dumanlar yükseldi.







Sınırda terör koridoru oluşturmak isteyen PKK, Kilis'e 22, Hatay'a 31 roketli saldırı düzenledi. 2'si Suriyeli 5 kişi yaşamını yitirdi, 73 kişi yaralandı. Türk ordusu bu saldırıları bertaraf etmek için 20 Ocak'ta PKK/PYD'ye karşı operasyon başlattı.





TOPRAĞA VERİLDİ

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırıda yaşamını yitiren 17 yaşındaki Fatma Avlar, son yolculuğuna uğurlandı.



Avlar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hatay Devlet Hastanesinden alınarak törenin düzenleneceği Reyhanlı Atike Hanım Camisi'ne getirildi.



Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Avlar, Reyhanlı Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Törene, Avlar'ın ailesinin yanı sıra Hatay Valisi Erdal Ata, AKP Hatay milletvekilleri Fevzi Şanverdi ve Adem Yeşildal, Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ve protokol üyeleri katıldı.



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