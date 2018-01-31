Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Zeytin Dalı Harekatı"nı yürüttüğü Afrin bölgesinden Hatay'a roket atıldı. Olayda 1 kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Türk askerinin ateş altına aldığı Afrin'den Hatay'a PKK'lılar roket attı.



Roketerden biri boş araziye bir diğeri ise Gültepe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti.



Saldırıda 17 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirdi. 1 kişi de ayağından yaralandı. Polis ekipleri roketlerin düştüğü yerde inceleme başlattı. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, bugüne kadar ilçeye 30'un üzerinde roket düştüğünü, 50 kişinin yaralandığını söyledi.









Türk Silahlı Kuvvetleri, atılan roketlere Suriye sınırındaki obüslerle misliyle karşılık verdi.



Dün de Reyhanlı ve Kilis'e roketli saldırı düzenlenmişti. Saldırılarda can kaybı yaşanmamıştı.









ulusal.com.tr