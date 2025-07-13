Hatay İskenderun Cemevi'nde Kerbela şehitleri, aşure dağıtıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen anma programında Kerbela şehitleri anıldı. Etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Hatay İskenderun Cemevi'nde Kerbela şehitleri, aşure dağıtıldı
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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Cemevi'nde Kerbela şehitleri için anma programı düzenlendi. Muharrem ayı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte deyişler okundu, dualar edildi.

Etkinliğe İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder’in yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Katılımcılar hem Kerbela şehitlerinin yasını paylaştı hem de Muharrem ayının birleştirici atmosferini birlikte yaşadı.

Program sonunda birlik ve paylaşımın simgesi olan aşure, vatandaşlara ikram edildi.

Etkinlikte Muharrem orucunun ardından kaynatılan aşure kazanları, dayanışma ruhunu pekiştiren sembollerden biri olarak öne çıktı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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