Hatay İskenderun’daki gastronomi fuarı esnafın yüzünü güldürdü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde açılan İskenderun Gastronomi ve Yeni Yıl Şenliği, hem vatandaşlardan hem de esnaftan yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen üreticilerin katılım sağladığı fuar, yılbaşına kadar açık olacak.

Fuara Türkiye genelinden 220 üretici katılırken, stantlarda doğal ve yöresel ürünler satışa sunuldu. Ziyaretçiler, farklı şehirlerin meşhur lezzetlerini bir arada bulma imkânı yakaladı.

Kayseri’nin sucuğu, Gaziantep’in baklavası, Ordu’nun cevizli helvası, Gümüşhane’nin pestili, Erzurum’un balı ve Çorum’un leblebisi fuarda en çok ilgi gören ürünler arasında yer aldı.

Etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Fuara gelen çocuklar, develer ve midillilerle yapılan gezintilerle eğlenceli vakit geçirdi.

Yılbaşına kadar ziyaret edilebilecek olan gastronomi fuarının, bölge esnafına ekonomik katkı sağlaması bekleniyor. Esnaf, fuara gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.