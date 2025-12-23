Hatay İskenderun’daki gastronomi fuarı esnafın yüzünü güldürdü

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki gastronomi fuarı, esnafın yüzünü güldürdü. Yılbaşına kadar açık olacak fuarda, bir birinden lezzetli doğal ürünler satışa sunuldu.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Hatay İskenderun’daki gastronomi fuarı esnafın yüzünü güldürdü
Yayınlanma: Güncellenme:

Hatay’ın İskenderun ilçesinde açılan İskenderun Gastronomi ve Yeni Yıl Şenliği, hem vatandaşlardan hem de esnaftan yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen üreticilerin katılım sağladığı fuar, yılbaşına kadar açık olacak.

Fuara Türkiye genelinden 220 üretici katılırken, stantlarda doğal ve yöresel ürünler satışa sunuldu. Ziyaretçiler, farklı şehirlerin meşhur lezzetlerini bir arada bulma imkânı yakaladı.

Kayseri’nin sucuğu, Gaziantep’in baklavası, Ordu’nun cevizli helvası, Gümüşhane’nin pestili, Erzurum’un balı ve Çorum’un leblebisi fuarda en çok ilgi gören ürünler arasında yer aldı.

Etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Fuara gelen çocuklar, develer ve midillilerle yapılan gezintilerle eğlenceli vakit geçirdi.

Yılbaşına kadar ziyaret edilebilecek olan gastronomi fuarının, bölge esnafına ekonomik katkı sağlaması bekleniyor. Esnaf, fuara gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan özel jet Ankara’da düştüLibya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan özel jet Ankara’da düştüGündem
İzmir merkezli DHKP/C operasyonu: 2 ilde 27 şüpheli gözaltındaİzmir merkezli DHKP/C operasyonu: 2 ilde 27 şüpheli gözaltındaGündem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret açıklamasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret açıklamasıEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

hatay iskendurun
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan jet düştü
27 şüpheli yakalandı!
“Bu rakamı ne asgari ücretli ne biz ne de kamuoyu kabul eder”
Asgari ücrete zam sonrası hangi ödemeler değişti?
Asgari ücret belli oldu!
"Milli kimliğe özgü eserlerle geleceği inşa etmeliyiz"
"Asgari ücret tespit komisyonu değişmeli"
Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün yapılacak
Mekke’de ring otobüsü Türk kafilesine çarptı
Çok Okunanlar
27 Aralık Cumartesi günü kar yağacak 15 şehir belli oldu! 27 Aralık Cumartesi günü kar yağacak 15 şehir belli oldu!
Gram altından yeni rekor! Gram altından yeni rekor!
Bankalar arasındaki fark dudak uçuklattı: 2 milyon TL hangi bankada ne kazandırıyor? Bankalar arasındaki fark dudak uçuklattı: 2 milyon TL hangi bankada ne kazandırıyor?
Altındaki rekorun arkasındaki tehlike Altındaki rekorun arkasındaki tehlike
Meteoroloji o illeri tek tek uyardı Meteoroloji o illeri tek tek uyardı