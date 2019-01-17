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Hatay, Mersin, Osmaniye, Adana su altında kaldı

Güney kıyılarımızda ise sağanak etkili oldu. Hatay, Mersin, Osmaniye, Adana su altında kaldı. Tarım alanlarını ve evleri su bastı.

Hatay, Mersin, Osmaniye, Adana su altında kaldı

Hatay'da iki gündür etkili olan sağanak dün gece de sürdü. 

Antakya'da Amik Ovası sular altında. Su tahliye işlemi yapılamıyor. Suyun diğer bölgelere geçişini egellemek için bentler kuruldu. 

Ancak bentler gece şiddetli sağanağa dayanamadı, yıkıldı. Aşağıoba mahallesinde evler, ahırlar sular altında kaldı. 

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanlarını ahırlardan tahliye etti. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de bölgede yeniden bent kurarak sel sularının mahalleye girişini engellemeye çalıştı.

Mersin'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada Bozyazı Sini Çayı taştı. Meyve ve sebze hali ile merkezdeki birçok iş yerini su bastı.

Anamur'da meydana gelen hortumda da bir evin çatısı ile bazı seralar zarar gördü. Tarsus'ta seralar sular altında kaldı. Erdemli ve Gülnar'da heyelan meydana geldi, köylere giden yol kapandı. 

Sağnağın etkili olduğu illerimizden biri de Osmaniye oldu. 

Kadirli ilçesinde evleri su altında kalan iki aile AFAD ekiplerince botla kurtarıldı. 

Ahırdaki ineğini bırakmamak için evinden ayrılmak istemeyen Durdu Naz uzun uğraşlarla ikna edildi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #hatay #Mersin #osmaniye #adana
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