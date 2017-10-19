Hatay pazarlarında salamura zeytin hareketliliği başladı. Alıcılar kilosu 10 lira olan zeytini pahalı buluyor. Üreticiler ise fiyatın düşük olduğu görüşünde.

Alan da satan da orta kaldı.



Görüntüler Hatay'ın İskenderun pazarından.



Toplanan zeytinler havaların serinlemesiyle birlikte pazara götürüldü. Böylece alışveriş hareketliliği başladı.



Bu yıl Hatay'da zeytinin verimi yüksek oldu. Ancak güneş yanığından satışlar biraz düşük.



Zeytini salamura yapmak isteyenler fiyat konusunda üretici ile anlaşamıyor. Geçen hafta 5 lira olan zeytin bu hafta 10 liraya yükseldi.



Çiftçi, üretim aşaması pahalı olduğu için ürürünü ucuza satmak istemiyor.



Vatandaş ise fiyatı pahalı buluyor.





ulusal.com.tr