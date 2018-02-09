"Hem Afrin'i hem de Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz"
"PYD'nin 400 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığı teyit edildi"
PYD-PKK'lı teröristler Türk jetlerinden kaçamadı
PYD-PKK'lı teröristler Türk jetlerinden kaçamadı
'Sarallar' çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var
'Sarallar' çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Hatay siyah havuç üretiminde atak yaptı

Hatay'da yetiştirilen siyah havuç, özellikle şalgam suyu üretiminde kullanılıyor. Siyah havucun daha iyi koşullarda üretilebilmesi için çiftçi devlet desteği bekliyor.

Hatay siyah havuç üretiminde atak yaptı

Siyah havuç üretiminde Konya'dan sonra Hatay 2. sırada yer alıyor.

Antakya'nın siyah havucu özellikle şalgam suyu yapımında ön plana çıkıyor. Çünkü, ekildiği topraklar lezzet açısından önem taşıyor... 

Bakımı diğer havuça göre daha kolay ve daha az suya ihtiyaç duyan siyah havuç, üreticisine kâr getiriyor.

Toplanan mahsul, paketlendikten sonra Adana'ya gönderiliyor.

Siyah havuç yetiştiren Engin Can Şahutoğlu, daha iyi koşullarda üretim için devletten destek bekliyor.

Tarlada Suriyeli mülteciler de çalışıyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #hatay
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.