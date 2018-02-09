Hatay'da yetiştirilen siyah havuç, özellikle şalgam suyu üretiminde kullanılıyor. Siyah havucun daha iyi koşullarda üretilebilmesi için çiftçi devlet desteği bekliyor.

Siyah havuç üretiminde Konya'dan sonra Hatay 2. sırada yer alıyor.



Antakya'nın siyah havucu özellikle şalgam suyu yapımında ön plana çıkıyor. Çünkü, ekildiği topraklar lezzet açısından önem taşıyor...



Bakımı diğer havuça göre daha kolay ve daha az suya ihtiyaç duyan siyah havuç, üreticisine kâr getiriyor.



Toplanan mahsul, paketlendikten sonra Adana'ya gönderiliyor.



Siyah havuç yetiştiren Engin Can Şahutoğlu, daha iyi koşullarda üretim için devletten destek bekliyor.



Tarlada Suriyeli mülteciler de çalışıyor.





ulusal.com.tr