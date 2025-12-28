Hatay sokaklarında talep ortak: Uygun fiyat, dayanıklı konut, sağlık

Hatay’da vatandaşlar 2025’in en çok geçim zorluğu ve barınma sorununu hissettirdiğini söyledi. 2026’dan ise düşük enflasyon, depreme dayanıklı konut ve sağlık hizmetlerinde iyileştirme bekliyorlar.

Hatay’da yeni yıla birkaç gün kala sokağa çıktık, vatandaşa mikrofon uzattık. 2025 yılının neleri götürdüğünü ve 2026 yılından beklentilerini sorduk. Vatandaş, düşük enflasyon, depreme dayanıklı konut ve sağlık istediğini söylüyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

hatay
