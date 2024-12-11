Hatay ve Çanakkale'de zehir operasyonu

Hatay'da polis ekipleri uyuşturucu ticaretine yönelik Adana-Mersin Otobanı'nda 2 aracı durdurdu.

Ekiplerin araçlarda yaptığı aramada, siyah poşetlerde muhafaza edilen 1 milyon 120 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü sevk edildiği adliyede tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde de uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı. Polis ekipleri şüpheli T.Ç. ve A.R.K'nin yakalanması için operasyon başlattı.

Zanlılara ait araçta bir miktar kokain, skunk ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan T.Ç. tutuklandı, A.R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.