Hatay'da 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'ndeki İlkser Apartmanı yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binadan eşya çıkarmaya çalışan ve nakliye firması personeli oldukları öğrenilen 4 kişi, yıkıntılar arasında kaldı.

Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, bu kişilerin çıkarılması için çalışma başlattı.

Depremin ardından kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Yaralı kurtarılan Savaş Cüneyidioğlu, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Olayda yaşamını yitiren Server ve Hüseyin Cüneyidioğlu (22) ile Misbah Hallak'ın cesetleri ise yıkıntıların altından çıkarılarak morga götürüldü.

KARDEŞİN KURTARILMASINI BEKLERKEN FENALAŞTI

Nakliye firması çalışanı Selman Hallak, deprem sırasında yıkılan binadaki eşyaları taşıdıklarını söyledi.

Kendisinin sarsıntı anında aracı getirmek için binadan uzaklaştığını anlatan Hallak, "4 kişi evden eşya taşıyordu. 1 kişi enkazdan çıkarılıp hastaneye götürüldü." dedi.

Bu arada, enkaz altında kalan kardeşinin çıkarılmasını beklerken fenalaşan Yahya Hallak'a, UMKE ekipleri müdahale etti.

Ekipler, 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşmalarının ardından enkazdaki arama kurtarma çalışmasını sonlandırdı.