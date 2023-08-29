Hatay'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında denize ok atıldı

İskenderun Sahili'nde bir araya gelerek hilal şeklinde dizilen sporcular, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Muhammed Alparslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları ve depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar anısına kutlamalar kapsamında denize ok attı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kente çevre illerden gelen okçular, İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası'na katıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, şehitler ve depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları andıkları etkinliğin anlamlı olduğunu kaydetti.