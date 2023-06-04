Hatay'da 4 katlı bina çöktü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, depremler sonucu ağır hasar alan 4 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından boşaltılan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bina kendiliğinden çöktü.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Enkazda inceleme yapan ekipler, kimsenin olmadığını belirledi.
Çevresinde önlem alınan enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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