Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Defne ilçesinde ilçesinde büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Hatay'ın Defne ilçesinde ilçesinde büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.53'te Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı.

   

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