Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Defne ilçesinde ilçesinde büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay'ın Defne ilçesinde ilçesinde büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.53'te Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 23, 2023
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Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Defne (Hatay)
Tarih:2023-02-23
Saat:18:53:47 TSİ
Enlem:36.088 N
Boylam:36.076 E
Derinlik:9.76 km
Detay:https://t.co/suvPQ5MKWL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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