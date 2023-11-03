Hatay'da Ağır Hasarlı 5 Bina Daha Yıkıldı

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binalarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da da yeni yıkımlar yapıldı.

Hatay'da kent merkezi ve bazı ilçelerde depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

Son olarak Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı. Yıkım sırasında ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Binalardan çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.