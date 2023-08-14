Hatay'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Hatay olmuştu.

Şehrin genelinde büyük bir yıkıma neden olan depremler, ardında ağır hasarlı binalar da bırakmıştı.

Depremlerin ardından yıkım kararı verilen merkez Antakya ve Defne ile diğer bazı ilçelerdeki ağır hasarlı yapılarda çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.