Hatay'da akılalmaz kaçakçılık! Traktör römorkundan 2 bin 114 saka kuşu çıktı, 19.8 milyon TL ceza kesildi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında durdurulan bir traktörün römorkunda, kaçak yollarla yakalanmış 2 bin 114 saka kuşu ele geçirildi. Yasa dışı avcılık yapan traktör sürücüsüne rekor düzeyde para cezası kesildi.
Altınözü ilçesine bağlı Kıyıgören Mahallesi mevkiinde rutin yol emniyet ve kontrol faaliyeti yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir traktörü durdurarak arama yaptı.
Traktör ve arkasındaki römorkta yapılan detaylı incelemede, kafesler içerisine gizlenmiş toplam 2 bin 114 saka kuşu bulundu.
Ele geçirilen koruma altındaki saka kuşları, ekipler tarafından yeniden doğal yaşam alanlarına salındı.
19 MİLYON 871 BİN TL CEZA KESİLDİ
Traktör sürücüsü C.S. hakkında "Kara Avcılığı Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Koruma altındaki yaban hayvanlarını yasa dışı yollarla avladığı ve bulundurduğu gerekçesiyle sürücüye toplam 19 milyon 871 bin 600 TL idari para ve tazminat cezası uygulandı. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı