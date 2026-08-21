Hatay'da akılalmaz kaçakçılık! Traktör römorkundan 2 bin 114 saka kuşu çıktı, 19.8 milyon TL ceza kesildi

Altınözü ilçesine bağlı Kıyıgören Mahallesi mevkiinde rutin yol emniyet ve kontrol faaliyeti yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir traktörü durdurarak arama yaptı.

Traktör ve arkasındaki römorkta yapılan detaylı incelemede, kafesler içerisine gizlenmiş toplam 2 bin 114 saka kuşu bulundu.

Ele geçirilen koruma altındaki saka kuşları, ekipler tarafından yeniden doğal yaşam alanlarına salındı.

19 MİLYON 871 BİN TL CEZA KESİLDİ

Traktör sürücüsü C.S. hakkında "Kara Avcılığı Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Koruma altındaki yaban hayvanlarını yasa dışı yollarla avladığı ve bulundurduğu gerekçesiyle sürücüye toplam 19 milyon 871 bin 600 TL idari para ve tazminat cezası uygulandı. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat sürüyor.