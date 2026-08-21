Hatay'da akılalmaz kaçakçılık! Traktör römorkundan 2 bin 114 saka kuşu çıktı, 19.8 milyon TL ceza kesildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında durdurulan bir traktörün römorkunda, kaçak yollarla yakalanmış 2 bin 114 saka kuşu ele geçirildi. Yasa dışı avcılık yapan traktör sürücüsüne rekor düzeyde para cezası kesildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Hatay'da akılalmaz kaçakçılık! Traktör römorkundan 2 bin 114 saka kuşu çıktı, 19.8 milyon TL ceza kesildi
Yayınlanma:

Altınözü ilçesine bağlı Kıyıgören Mahallesi mevkiinde rutin yol emniyet ve kontrol faaliyeti yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir traktörü durdurarak arama yaptı.

Traktör ve arkasındaki römorkta yapılan detaylı incelemede, kafesler içerisine gizlenmiş toplam 2 bin 114 saka kuşu bulundu.
Ele geçirilen koruma altındaki saka kuşları, ekipler tarafından yeniden doğal yaşam alanlarına salındı.

19 MİLYON 871 BİN TL CEZA KESİLDİ

Traktör sürücüsü C.S. hakkında "Kara Avcılığı Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. Koruma altındaki yaban hayvanlarını yasa dışı yollarla avladığı ve bulundurduğu gerekçesiyle sürücüye toplam 19 milyon 871 bin 600 TL idari para ve tazminat cezası uygulandı. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat sürüyor.

AFAD Deprem Bilim Kurulu'ndan Adalar'daki 170 mikro deprem için kritik açıklama! Büyük depremin öncüsü mü?AFAD Deprem Bilim Kurulu'ndan Adalar'daki 170 mikro deprem için kritik açıklama! Büyük depremin öncüsü mü?Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

hatay kaçakçılık
Günün Manşetleri
Ulusal Kanal'ı kesintisiz izlemek için işte frekanslar
Alihan Kuriş suç örgütü firarileri Marmaris'te yakalandı!
Adalar'daki 170 mikro deprem için kritik açıklama!
İstanbul ve İzmir'de dev operasyon: 'Forza' ve 'Yalı' çetesi çökertildi
DASK kuralları sil baştan değişti! İşte yeni devir ve iade şartları
Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı!
Stratejik teknoloji alanlarına doktora öğrencisi yetiştirilecek
Bursa'da yasa dışı bahis çetesine operasyon
Kocaeli Darıca'da sahilde 3 ceset bulundu
Ankara'da dev insan ticareti ve fuhuş operasyonu
Çok Okunanlar
Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı! Meteoroloji 21 Ağustos raporunu yayımladı!
Gram altında tarihi rekor! 7 bin TL aşıldı, işte 21 Ağustos Kapalıçarşı güncel fiyatları Gram altında tarihi rekor! 7 bin TL aşıldı, işte 21 Ağustos Kapalıçarşı güncel fiyatları
Sürücüler dikkat: Gece yarısı tabelalar değişiyor! Dev zam yolda Sürücüler dikkat: Gece yarısı tabelalar değişiyor! Dev zam yolda
Çankırı ve Kütahya'da peş peşe depremler! Çankırı ve Kütahya'da peş peşe depremler!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kademeli emeklilik ve emekli maaşı zammı açıklaması! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kademeli emeklilik ve emekli maaşı zammı açıklaması!