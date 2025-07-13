Hatay’da ayakkabı imalatçıları yok olmanın eşiğinde: Üretim yarı yarıya düştü

HATAY, TÜRKİYE’NİN AYAKKABI İHTİYACININ YÜZDE 30’UNU KARŞILIYORDU

Deprem öncesinde Hatay, Türkiye’deki ayakkabı üretiminin yüzde 30’unu karşılayan önemli merkezlerden biriydi. Ancak şimdi ihracat yok denecek kadar az, işçi bulmak da çok zor. Depremde iş yerlerini ve makinelerini kaybeden Antakya’daki ayakkabı imalatçıları, geçici olarak Reyhanlı Sanayi Sitesi’ne taşındı. Bu geçici çözüm işlerini daha da zorlaştırdı.

Antakya’dan Reyhanlı’ya gidip çalışamayan işçilerin çoğu işi bırakmak zorunda kaldı. Üretimde büyük kayıplar yaşanıyor. Birkaç yıl öncesine kadar Avrupa’ya ihracat yapan imalatçılar artık neredeyse hiç sipariş alamıyor. Dükkanların çoğu kapalı.

50 KİŞİLİK ATÖLYEDE 10 KİŞİ KALDI

İmalat hızı düştü. Eskiden 50 kişinin çalıştığı bazı atölyelerde bugün 10 kişiyle üretim yapılıyor. Reyhanlı’nın sınır ilçesi olması, müşterilerin uğramamasına neden oldu. Esnaf yeniden Antakya’ya dönmek istiyor. İmalatçılar, faizlerin düşürülmesini ve ayakkabı ithalatının sınırlandırılmasını istiyor. Destek taleplerini yetkililere iletmekte kararlılar.