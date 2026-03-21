Hatay'da bayram günü meydan muharebesi! İki aile birbirine girdi: 3 ölü, 22 yaralı

Altınözü ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde iki aile arasında sözlü başlayan; taş, bıçak, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar
Hatay'da bayram günü meydan muharebesi! İki aile birbirine girdi: 3 ölü, 22 yaralı
Yayınlanma: Güncellenme:

Hatay'ın Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde iki aile arasında meydana gelen taşlı, bıçaklı, sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

SÖZLÜ TARTIŞMA BÜYÜDÜ, 25 KİŞİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Keskincik Mahallesi'nde yaşanan olay, iki aile üyeleri arasında sözlü bir tartışma olarak başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle birlikte taraflar birbirlerine taş, bıçak, sopa ve silahlarla saldırdı. Çıkan olaylarda toplam 25 kişi yaralandı ve kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Tarafların birbirlerine saldırdığı anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 25 yaralıdan A.Y., A.Y. ve N.H. isimli 3 kişi, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından mahallede jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki güvenlik tedbirlerinin halen devam ettiği öğrenildi.

Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?Ekonomi
21 Mart 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?21 Mart 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?Ekonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

hatay bayram kavga
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
"Türkiye ve Umman saldırıları İsrail'in hilesidir"
'Siyonist-Amerikan fitnesinden kurtuluşa tanıklık edeceğiz'
36 ilaç daha SGK geri ödeme listesine alındı
Emniyet Kanunu güncelleniyor, sınırlar yakın takipte
5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan memleketinde bayram mesajı
Minab’daki katliamdan yaralı kurtulan öğrenci yaşadıklarını anlattı
İran Dışişleri: "Bölge ülkeleri acil adım atmalı"
Netanyahu konuşurken İran füzeleri havalandı
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin faili belli oldu Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin faili belli oldu
Gazete manşetleri 21 Mart Cumartesi Gazete manşetleri 21 Mart Cumartesi
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum