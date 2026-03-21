Hatay'da bayram günü meydan muharebesi! İki aile birbirine girdi: 3 ölü, 22 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde iki aile arasında meydana gelen taşlı, bıçaklı, sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

SÖZLÜ TARTIŞMA BÜYÜDÜ, 25 KİŞİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Keskincik Mahallesi'nde yaşanan olay, iki aile üyeleri arasında sözlü bir tartışma olarak başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle birlikte taraflar birbirlerine taş, bıçak, sopa ve silahlarla saldırdı. Çıkan olaylarda toplam 25 kişi yaralandı ve kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Tarafların birbirlerine saldırdığı anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 25 yaralıdan A.Y., A.Y. ve N.H. isimli 3 kişi, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından mahallede jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki güvenlik tedbirlerinin halen devam ettiği öğrenildi.