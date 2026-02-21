Hatay’da bir aileye silahlı saldırı düzenlendi: Anne hayatını kaybetti

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde konteyner kentte yaşayan bir aile silahlı saldırının hedefi oldu. Olay, Karataş Mahallesi’ndeki konteyner yerleşim alanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki Cemile Yıldırım ve ailesine, konteynerde bulundukları sırada silahlı saldırı düzenlendi. M.D. isimli şahıs tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştirilen saldırıda, anne Cemile Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saldırıda 45 yaşındaki baba Hüseyin Yıldırım ile kızı Melike Yıldırım ise ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı baba ve kız hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Cemile Yıldırım’ın cansız bedeni ise morga götürüldü.

Polis ekipleri, silahlı saldırının ardından kaçan şüpheli M.D.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.