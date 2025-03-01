Hatay’da can pazarı! Servis aracı tıra çarptı, çok sayıda can kaybı!
Hatay’ın Antakya-Reyhanlı yolu Üzümdalı mevkiinde, yolcu servisi park halindeki tıra çarptı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
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Hatay’ın Antakya-Reyhanlı yolu Üzümdalı mevkiinde, yolcu servisi park halindeki tıra çarptı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı