Hatay’da can pazarı! Servis aracı tıra çarptı, çok sayıda can kaybı!

Hatay’ın Antakya-Reyhanlı yolu Üzümdalı mevkiinde, yolcu servisi park halindeki tıra çarptı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hatay’da can pazarı! Servis aracı tıra çarptı, çok sayıda can kaybı!
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Hatay’ın Antakya-Reyhanlı yolu Üzümdalı mevkiinde, yolcu servisi park halindeki tıra çarptı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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