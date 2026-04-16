Hatay’da çifte cinayet: Anne ve oğlunu öldüren akrabaların altınları sattığı ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde art arda yaşanan iki ceset buluntusu, bir çifte cinayeti gün yüzüne çıkardı. Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 33 yaşındaki Osman Zont'un silahla vurulmuş cesedinin bulunmasının ardından, durumu bildirmek için aranan 54 yaşındaki annesi Zekiye Zont'un cansız bedeni de ilçedeki yamaç paraşütü alanında toprağa gömülü halde bulundu. Cinayetlerle ilgili ailenin iki akrabası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ORMANLIK ALANDA ÇOBAN FARK ETTİ

Olay, İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki ormanlık alanda bulunan bir çoban, çıplak halde bir erkek cesedi görerek durumu hızla jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri bölgede inceleme başlattı. Ekiplerin yürüttüğü parmak izi çalışması sonucunda, silahla vurularak öldürülen kişinin 33 yaşındaki Osman Zont olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Zont'un cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNEYE ULAŞILAMAYINCA İKİNCİ CESET BULUNDU

Osman Zont'un kimliğinin tespit edilmesinin ardından bilgi vermek amacıyla ailesiyle iletişime geçmeye çalışan jandarma ekipleri, 54 yaşındaki anne Zekiye Zont'un kayıp olduğunu fark etti. Bu durum üzerine soruşturmayı derinleştiren JASAT ekipleri arama çalışmalarını ailenin çevresi ve bölge geneline yaydı.

Yapılan aramalar sonucunda ekipler, İskenderun yamaç paraşütü alanında anne Zekiye Zont'un cansız bedenini toprağa gömülü halde buldu.

CİNAYETİN NEDENİ ALTINLAR VE GÖNÜL İLİŞKİSİ ÇIKTI

Anne ve oğlunun ölü bulunması üzerine faillerin yakalanması için harekete geçen jandarma, olayın aydınlatılması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma neticesinde, Zont ailesine akraba olan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler verdikleri beyanlarda, Zekiye Zont'un evindeki altınları çaldıklarını ve Osman Zont'u ise aralarındaki bir gönül ilişkisi nedeniyle öldürdüklerini söyledi.

Gözaltına alınan iki akrabanın ifadeleri doğrultusunda olay yeri ve hırsızlık detayları da netleşti. Katillerin, ailenin evinden çaldıkları altınları cinayetin ardından bir kuyumcuya sattıkları ortaya çıktı.

Çifte cinayetin faili olarak yakalanan iki şahsın jandarma komutanlığındaki ifade ve adli işlemleri devam ediyor.