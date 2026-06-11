Hatay'da dehşet veren olay! Eşi uyurken kendini astı...

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde meydana geldi.

Psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen iki çocuk annesi 44 yaşındaki Hacer K., kocası İ.K. işten geldikten sonra ailesiyle birlikte akşam yemeği yedi. Yemeğin ardından İ.K. uyumaya geçti. Bir süre sonra uyanan koca İ.K., eşi Hacer K.'yi asılı halde buldu. Meydana gelen olay esnasında çiftin evlatlarının da evde olduğu öğrenildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ RAPORLA BELLİ OLACAK

İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hacer K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre intihar ettiği tespit edilen kadının kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak raporun ardından ortaya çıkacak.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Soruşturma süreci devam ediyor.