Hatay'da Deprem

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Samandağ ilçesi olan depremin derinliği 10,81 kilometre.

Hatay'da Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'da saat 10.58'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Merkez üssü Samandağ olan depremin 10,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kent merkezinde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.

# hatay # deprem
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