Hatay'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Samandağ ilçesi olarak saptadığı deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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