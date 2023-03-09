Hatay'da deprem anında Acil Çağrı İstasyonu'nda yaşananlar kameraya yansıdı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem anı, Hatay’ın merkez Antakya ilçesindeki 112 Acil Çağrı İstasyonu'ndaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda, sarsıntılar devam ederken istasyondan çıkmaya çalışan bir sağlık personelinin ayakta durmakta güçlük çektiği ve bir kişinin ise yere düştüğü görülüyor.

Başka açıdan kaydedilen görüntüde ise kadraja istasyonda bekleyen ambulansın sallanması ve gökyüzündeki ışık patlaması giriyor.