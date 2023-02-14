Hatay'dan bir sevindirici haber daha: 183. saatte Hüseyin Berber kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 183. saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından kurtarıldı. Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta enkaz altında kalan Hüseyin Berber kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta depremde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 183. saatinde Hüseyin Berber'e ulaştı.
Enkazın altından kurtarılan Berber, hastaneye kaldırıldı.
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