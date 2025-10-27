Hatay’da depremzede ailenin kaldığı konteynerde yangın! 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde depremzede bir ailenin yaşadığı konteynerde yangın çıktı. Dumandan etkilenen anne hastaneye kaldırılırken, 1 yaşındaki Mehmet Can Saraç yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay’da depremzede ailenin kaldığı konteynerde yangın! 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Çayır Mahallesi’nde depremzede bir ailenin yaşadığı konteynerde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm konteyneri sardı. Yangın sırasında içeride bulunan anne ve 1 yaşındaki oğlu Mehmet Can Saraç dumandan etkilendi. Anne, çocuğuyla birlikte kendi imkânlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Can Saraç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Annenin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Mehmet Can Saraç’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Çayır Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

