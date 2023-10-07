Hatay'da Depremzede Esnaftan Halka Çağrı! "Bizden Alışveriş Yapın"

Hatay’da 6 Şubat depremlerinde dükkânları yıkılan esnaf, yeniden ayağa kalkmak istiyor. İskenderun’da Büyük Çarşı İşhanı’nda yıkılan dükkanların yerine yenisi yapıldı. 98 konteyner dükkan ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. İskenderun Oda Başkanları ve esnaf ortak basın toplantısı yaparak, halkı yeni işyerlerinden alış veriş yapmaya çağırdı. Konteyner Çarşının bazı eksiklikleri var. Esnaf bir an önce giderilmesini istedi. Hatay esnafı "Birlikte ayağa kalkalım" mesajı verdi.