Hatay'da duvarlara yazılan yazılarda umut var: İşte sprey boyayla duvarlara yazılan o yazılar...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde 2 deprem daha yaşayan Hatay'da büyük bir yıkım gerçekleşti. Kentte sağlam duvarlara yazılan yazılar ise moralleri yükseltiyor. İşte sprey boyayla duvarlara yazılan o yazılar...
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde 2 deprem daha yaşayan Hatay'da ciddi bir yıkım meydana geldi.
Hatay'da yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Asrın felaketinde AFAD'ın verilerine göre deprem bölgelerinin genelinde 42 bin 310 kişi hayatını kaybederken, 448 bin 18 kişi de bölgeden tahliye edildi. Depremden etkilenenler için çadır kent ve konteyner kentler de kuruluyor.
Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 14 bin 740 arama kurtarma personeli görev yapıyor.
SAĞLAM DUVARLARA UMUT DOLU YAZILAR
Tüm olumsuzluklara rağmen bazı kişiler, ağır hasar almayan ve gözle görülen noktalardaki duvarlara yazdıkları yazılarla moral vermeye çalışıyor. Sprey boyayla duvarlara yazılan 'Hatay'ı terk etme', 'Geri döneceğiz Hatay', 'Her şey güzel olacak, gitmedik, buradayız', 'Seninleyiz Hatay' gibi yazılar, umut ışığı oldu. 4 katlı olduğu öğrenilen ve depremde yıkılan binanın altına yazılan 'Yıkılma Hatay biz varız', 'Akseki Güzelsu yanında İskenderun' yazısı ise duygulandırdı.